В Україні з 2020 року не прийматимуть дітей у дитбудинки - Супрун
Київ • УНН
КИЇВ. 1 червня. УНН. Виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун заявила, що з 2020 року в українські дитбудинки не будуть приймати дітей. Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"З 2020 року дітей не будуть приймати в будинки дитини. Буде створено всі умови, щоби ці діти могли повноцінно зростати зі своїми рідними батьками. У виключному випадку вони будуть жити в патронатній чи прийомній сім’ї", - розповіла вона.
Зазначається, що до 2023 року на місці дитбудинків будуть створені паліативно-реабілітаційні центри з кількістю місць розрахованими відповідно до потреб громади.
Як повідомляв УНН, з початку війни на Донбасі окупанти вбили понад 240 дітей