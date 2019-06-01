В Украине с 2020 года не будут принимать детей в детдома - Супрун
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июня. УНН. Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что с 2020 года в украинские детдома не будет принимать детей. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook, передает УНН.
"С 2020 года дети не будут принимать дома ребенка. Будет созданы все условия, чтобы эти дети могли полноценно расти со своими родными родителями. В исключительном случае они будут жить в патронатной или приемной семье", - рассказала она.
Отмечается, что до 2023 года на месте детдомов будут созданы паллиативно-реабилитационные центры с количеством мест рассчитанными в соответствии с потребностями общества.
Как сообщал УНН, с начала войны в Донбассе оккупанты убили более 240 детей.