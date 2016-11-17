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В Україні є потреба освоєння нових уранових родовищ методом підземного вилуговування – Міненерговугілля

В Україні є потреба освоєння нових уранових родовищ методом підземного вилуговування – Міненерговугілля

Київ • УНН

 • 19864 перегляди

КИЇВ. 17 листопада. УНН. В Україні існує потреба і відповідні сировинні потужності для освоєння нових уранових родовищ за допомогою методу підземного свердловинного вилуговування. Про це у відповідь на інформаційний запит УНН повідомили у прес — службі Міненерговугілля.

“З метою збільшення видобутку уранової руди до забезпечення власних потреб вбачається за необхідне освоєння Новокостянтинівського родовища — найбільшого в Європі родовища уранових руд, що є пріоритетним напрямом розвитку уранової промисловості України. Проектна потужність Новокостянтинівської шахти складає 1500 тис. тонн уранової руди на рік (2400 тонн урану). Однак, на теперішній час ДП „Схід ГЗК“ не має фінансової можливості щодо реалізації даного проекту”, — йдеться у повідомленні.

Крім того, у міністерстві зазначили, що для забезпечення повної потреби АЕС України в урановому оксидному концентраті, необхідним є дослідження та розробка нових родовищ, зокрема Апрелівського та Сафонівського, які є найбільш розвіданими та підготовленими до відпрацювання.

“Апрельське родовище має найбільш високий середній вміст урану в руді із всіх відомих уранових родовищ в Україні. Геологічні показники родовища дозволяють у короткі терміни створити рентабельне підприємство з видобутку урану з щорічним обсягом видобутку до 450 тонн.

Сафонівське родовище придатне до відпрацювання методом підземного свердловинного вилуговування з щорічним обсягом видобутку до 320 тонн. Для реалізації розробки родовища проведені відповідні консультації та робочі наради з провідними урановидобувними компаніями світу, такими як “AREVA” (Франція) та АТ “НАК „Казатомпром“ (Республіка Казахстан)”, — розповіли у відомстві.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, за словами міністра І.Насалика, Україна самостіно забезпечуватиме себе урановим концентратом і будуватиме завод.

Загалом в Україні є 23 уранових родовищ із запасами понад 200 тис. т.

Також нагадаємо, за словами експерта О.Фальковича, одним із прикладів сучасних технологій добування урану — є застосування методу підземного вилуговування, який на сьогодні в Україні поки що не використовується.

“При цьому, він (метод підземного вилуговування, — ред.) один із найдешевших і найекологічніших. Україна має під вилуговування близько 12 перспективних об’єктів, два з них уже використовувалися у радянський час, і на сьогодні там ведуться екологічні дослідження”, — розповів О.Фалькович.

Цим методом добувають уран, зокрема, в Казахстані.

Разом з тим, українська компанія АЕСУ співпрацює з національної атомною компанією Казахстану у сфері урановидобутку.

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