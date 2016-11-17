В Украине есть потребность освоения новых урановых месторождений методом подземного выщелачивания - Минэнергоугля
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. В Украине существует потребность и соответствующие сырьевые мощности для освоения новых урановых месторождений с помощью метода подземного скваженного выщелачивания. Об этом в ответ на информационный запрос УНН сообщили в пресс-службе Минэнергоугля.
"С целью увеличения добычи урановой руды до обеспечения собственных нужд представляется необходимым освоение Новоконстантиновского месторождения - крупнейшего в Европе месторождения урановых руд, что является приоритетным направлением развития урановой промышленности Украины. Проектная мощность Новоконстантиновской шахты составляет 1500 тыс. тонн урановой руды в год (2400 тонн урана). Однако, в настоящее время ГП "Восток ГОК" не имеет финансовой возможности реализации данного проекта", - говорится в сообщении.
Кроме того, в министерстве отметили, что для обеспечения полной потребности АЭС Украины в урановом оксидном концентрате, необходимо исследование и разработка новых месторождений, в частности Апрелевского и Сафоновского, которые являются наиболее разведанными и подготовленными к отработке.
"Апрелевское месторождение имеет наиболее высокое среднее содержание урана в руде из всех известных урановых месторождений в Украине. Геологические показатели месторождения позволяют в короткие сроки создать рентабельное предприятие по добыче урана с ежегодным объемом добычи до 450 тонн.
Сафоновское месторождение пригодно к отработке методом подземного скваженного выщелачивания с ежегодным объемом добычи до 320 тонн. Для реализации разработки месторождения проведены соответствующие консультации и рабочие совещания с ведущими уранодобывающими компаниями мира, такими как "AREVA" (Франция) и АО "НАК "Казатомпром" (Республика Казахстан)", - рассказали в ведомстве.
Напомним, как сообщал УНН, по словам министра И.Насалика, Украина должна самостоятельно обеспечивать себя урановым концентратом и строить завод.
Всего в Украине есть 23 урановых месторождения с запасами более 200 тыс.т.
Также напомним, по словам эксперта О.Фальковича, однин из примеров современных технологий добычи урана - применение метода подземного выщелачивания, который на сегодня в Украине пока не используется.
"При этом, он (метод подземного выщелачивания - ред.) один из самых дешевых и самых экологичных. Украина имеет под выщелачивание около 12 перспективных объектов, два из них уже использовались в советское время, и сегодня там ведутся экологические исследования", - рассказал О.Фалькович.
Этим методом добывают уран, в частности, в Казахстане.
Вместе с тем, украинская компания АЕСУ сотрудничает с национальной атомной компанией Казахстана в сфере уранодобычи.