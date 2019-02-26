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В Україні є лише один виробник поліграфів, які відповідають ДСТУ

В Україні є лише один виробник поліграфів, які відповідають ДСТУ

Київ • УНН

 • 15753 перегляди

КИЇВ. 26 лютого. УНН. В Україні на сьогодні є лише один виробник поліграфів, обладнання якого відповідає Державним стандартам України, і саме на них можуть тестувати українських політиків, зокрема і кандидатів у президенти. Про це в ексклюзивному коментарі журналісту УНН повідомив виконавчий директор Всеукраїнської асоціації поліграфологів Володимир Ведмідь.

"Ми, Всеукраїнська асоціація полі графологів, готові тестувати на поліграфах українського виробництва "Рубікон", які відповідають ДСТУ, будь-кого з депутатів. На цих "Рубіконах" працює і інститут судових експертиз. Наскільки мені відомо, наразі це єдині в Україні поліграфи, які відповідають Державним технічним стандартам", - розказав Ведмідь.

За його словами, окрім комп’ютерних поліграфів "Рубікон", тест на брехню можна проводити на обладнанні ще одного українського виробника - "Сфери", проте, якщо той встановив приладах програмне забезпечення українською мовою.

"На мою думку, окрім "Рубікона" це може бути "Сфера" за умови, якщо вони (виробники – ред.) реалізували програмне забезпечення українською мовою", - додав він.

Зазначимо, в Україні з 2017 року в Україні діє державний стандарт ДСТУ - 8692:2016 "Поліграфи". У цьому стандарті виписані вимоги до поліграфу як до обладнання. Однак окремого органу, який оцінював би поліграфи за цими стандартами, немає.

Сертифікація поліграфів в Україні взагалі не проводиться.

"Від виробників залежить відповідатимуть ці поліграфи чи не відповідатимуть цим стандартам. Однак коли відбувається судова справа, судді чи слідчі можуть провести аналіз, чи відповідав цей поліграф ДСТУ чи не відповідав. І виробник того поліграфу сам за бажанням може надати довідку, сертифікат про відповідність поліграфу ДСТУ", - зазначив Ведмідь.

Нагадаємо, українці хочуть, аби кандидати у президенти проходили поліграф у прямому ефірі.

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