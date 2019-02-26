В Україні є лише один виробник поліграфів, які відповідають ДСТУ

КИЇВ. 26 лютого. УНН. В Україні на сьогодні є лише один виробник поліграфів, обладнання якого відповідає Державним стандартам України, і саме на них можуть тестувати українських політиків, зокрема і кандидатів у президенти. Про це в ексклюзивному коментарі журналісту УНН повідомив виконавчий директор Всеукраїнської асоціації поліграфологів Володимир Ведмідь.