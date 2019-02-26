В Украине есть только один производитель полиграфов, которые соответствуют ДСТУ

"Мы, Всеукраинская ассоциация полеграфологов, готовы тестировать на полиграфе украинского производства "Рубикон", которые соответствуют ДСТУ, кого-либо из депутатов. На этих "Рубиконах" работает и институт судебных экспертиз. Насколько мне известно, сейчас это единственные в Украине полиграфы, соответствующие Государственным техническим стандартам", - рассказал Ведмидь.

По его словам, кроме компьютерных полиграфов "Рубикон", тест на ложь можно проводить на оборудовании еще одного украинского производителя - "Сферы", однако, если тот установил приборах программное обеспечение на украинском языке.

"По моему мнению, кроме "Рубикон" это может быть "Сфера" при условии, если они (производители - ред.) реализовали программное обеспечение на украинском языке", - добавил он.

Отметим, в Украине с 2017 года в Украине действует государственный стандарт ДСТУ - 8692:2016 "Полиграфы". В этом стандарте выписаны требования к полиграфу как к оборудованию. Однако отдельного органа, который оценивал бы полиграфы по этим стандартам, нет.

Сертификация полиграфов в Украине вообще не производится.

"От производителей зависит будут ли отвечать эти полиграфы или не соответствуют этим стандартам. Однако когда происходит судебное дело, судьи или следователи могут провести анализ, отвчал ли этот полиграф ДСТУ или не отвечал. И производитель того полиграфа сам по желанию может предоставить справку, сертификат о соответствии полиграфа ДСТУ", - отметил Ведмидь.

Напомним, украинцы хотят, чтобы кандидаты в президенты проходили полиграф в прямом эфире.