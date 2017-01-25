В Україні є фахівці, які вміють боротися проти кібератак РФ - експерт

“За останні три роки Україна зробила великий крок в цьому напрямку. У нас з’явилися свої фахівці, які, дійсно, працюють на державу, які допомагають відбивати кібератаки з боку наших ворогів. Якщо говорити загалом про те, що відбувається зараз з країною, то так, в нас фахівці є, які вміють боротися проти атак і ймовірно знають, як робити правильні атаки”, — сказав він.

За словами експерта, Україна мала б давно закрити доступ до російських соціальних мереж.

“Перше, що держава мала б зробити, це повністю перекрити доступ українців до російських популярних інтернет-ресурсів. Я думаю, що перекрити доступ вже давно треба було до російських соціальних мереж, якими користуються українці, тому що це невичерпне джерело приватної інформації про десятки мільйонів українців, які є в інтернеті, аналогічна ситуація з деякими інформаційними ресурсами. Тобто це те, що Україна може зробити прямо зараз. І це теж один з елементів кіберборотьби”, — зауважив М. Саваневський.