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В Украине есть специалисты, которые умеют бороться против кибератак РФ - эксперт

В Украине есть специалисты, которые умеют бороться против кибератак РФ - эксперт

Киев • УНН

 • 9117 просмотра

КИЕВ. 24 января. УНН. В Украине есть специалисты, способные отразить хакерские атаки Российской Федерации. Об этом в эфире "5 канала" заявил эксперт по информационным технологиям Максим Саваневский, передает УНН.

"За последние три года Украина сделала большой шаг в этом направлении. У нас появились свои специалисты, которые, действительно, работают на государство, которые помогают отражать кибератаки со стороны наших врагов. Если говорить в целом о том, что происходит сейчас со страной, то да, у нас специалисты есть, которые умеют бороться против атак и вероятно знают, как делать правильные атаки ", - сказал он.

По словам эксперта, Украина должна давно закрыть доступ к российским социальным сетям.

"Первое, что государство должно сделать, это полностью перекрыть доступ украинцам к российским популярным интернет-ресурсам. Я думаю, что перекрыть доступ уже давно надо было к российским социальным сетям, которыми пользуются украинцы, потому что это неисчерпаемый источник частной информации о десятках миллионов украинцев, которые есть в интернете, аналогичная ситуация с некоторыми информационными ресурсами. То есть это то, что Украина может сделать прямо сейчас. И это тоже один из элементов киберборьбы", - отметил М. Саваневский.

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