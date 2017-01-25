В Украине есть специалисты, которые умеют бороться против кибератак РФ - эксперт

"За последние три года Украина сделала большой шаг в этом направлении. У нас появились свои специалисты, которые, действительно, работают на государство, которые помогают отражать кибератаки со стороны наших врагов. Если говорить в целом о том, что происходит сейчас со страной, то да, у нас специалисты есть, которые умеют бороться против атак и вероятно знают, как делать правильные атаки ", - сказал он.

По словам эксперта, Украина должна давно закрыть доступ к российским социальным сетям.

"Первое, что государство должно сделать, это полностью перекрыть доступ украинцам к российским популярным интернет-ресурсам. Я думаю, что перекрыть доступ уже давно надо было к российским социальным сетям, которыми пользуются украинцы, потому что это неисчерпаемый источник частной информации о десятках миллионов украинцев, которые есть в интернете, аналогичная ситуация с некоторыми информационными ресурсами. То есть это то, что Украина может сделать прямо сейчас. И это тоже один из элементов киберборьбы", - отметил М. Саваневский.