В Україні вже засіяно 100 тис. га сої - МінАПК

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КИЇВ. 25 квітня. УНН. Станом на 25 квітня 2017 року в Україні проведено посів сої на площі 100 тис. га. Про це повідомляє прес-служба Міністерства аграрної політики України, передає УНН.

"Станом на 25 квітня 2017 року в Україні проведено посів сої на площі 100 тис. га або 5% до прогнозу (1,9 млн га)", - йдеться у повідомленні.

При цьому посіяно 836 тис. га або 19% до прогнозу (4,5 млн га) кукурудзи на зерно. Соняшник вже посіяний на площі 1,8 млн га або 33% (5,4 млн га).

Посів цукрових буряків склав 284 тис. га або 97% до прогнозу (293 тис. га).

"Посів ярих зернових та зернобобових культур проведено на площі 3,1 млн га або 43% до прогнозу (7,2 млн га). В тому числі, ранні ярі зернові та зернобобові культур посіяні на площі 2,3 млн га або 96% до прогнозу (2,4 млн га)", - додали в МінАПК.

Нагадаємо, 28 березня до посіву ранніх зернових та зернобобових культур приступили усі області України.

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