В Украине уже засеяно 100 тыс. га сои - МинАПК

"По состоянию на 25 апреля 2017 года в Украине проведен посев сои на площади 100 тыс. Га или 5% к прогнозу (1,9 млн га)", - говорится в сообщении.

При этом посеяно 836 тыс. Га или 19% к прогнозу (4,5 млн га) кукурузы на зерно. Подсолнечник уже посеян на площади 1,8 млн га или 33% (5,4 млн га).

Посев сахарной свеклы составил 284 тыс. га или 97% к прогнозу (293 тыс. га).

"Посев яровых зерновых и зернобобовых культур проведена на площади 3100000 га или 43% к прогнозу (7,2 млн га). В том числе, ранние яровые зерновые и зернобобовые культуры посеяны на площади 2,3 млн га или 96% к прогноза (2,4 млн га)", - добавили в МинАПК.

Напомним, 28 марта к посеву ранних зерновых и зернобобовых культур приступили все области Украины.