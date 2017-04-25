В Украине уже засеяно 100 тыс. га сои - МинАПК
Киев • УНН
КИЕВ. 25 апреля. УНН. По состоянию на 25 апреля 2017 года в Украине проведен посев сои на площади 100 тыс. га. Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики Украины, передает УНН.
"По состоянию на 25 апреля 2017 года в Украине проведен посев сои на площади 100 тыс. Га или 5% к прогнозу (1,9 млн га)", - говорится в сообщении.
При этом посеяно 836 тыс. Га или 19% к прогнозу (4,5 млн га) кукурузы на зерно. Подсолнечник уже посеян на площади 1,8 млн га или 33% (5,4 млн га).
Посев сахарной свеклы составил 284 тыс. га или 97% к прогнозу (293 тыс. га).
"Посев яровых зерновых и зернобобовых культур проведена на площади 3100000 га или 43% к прогнозу (7,2 млн га). В том числе, ранние яровые зерновые и зернобобовые культуры посеяны на площади 2,3 млн га или 96% к прогноза (2,4 млн га)", - добавили в МинАПК.
Напомним, 28 марта к посеву ранних зерновых и зернобобовых культур приступили все области Украины.