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В Україні вже засіяли 11% площ ранніх зернових

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КИЇВ. 9 квітня. УНН. Аграрії всіх областей України, крім Сумської, станом на 8 квітня приступили до весняної посівної кампанії. Засіяно вже 11% площ ранніх зернових. Про це йдеться у повідомленні Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, передає УНН.

Деталі

Так, сівбу ранніх ярих зернових та зернобобових культур проведено на площі 853 тис. га, або 11% до прогнозу.

В розрізі культур посіяно:

- ячменю — 625,22 тис. га;

- гороху — 132,03 тис. га;

- пшениці — 53,68 тис. га;

- вівса — 40,84 тис. га;

- соняшнику — 75,72 тис. га;

- цукрових буряків — 11,47 тис. га.

За тиждень в Україні посіяно 542 тис. га ранніх ярих культур, з яких найбільше посіяли сільгоспвиробники:

Херсонської обл. — 109,7 тис. га;

Полтавської обл. — 71,1 тис. га;

Донецької обл. — 64,3 тис. га;

Дніпропетровської обл. — 56,2 тис. га.

Крім того, аграрії розпочали сівбу цукрових буряків, кукурудзи та соняшнику.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Україні розпочали весняну посівну кампанію

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