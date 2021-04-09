В Україні вже засіяли 11% площ ранніх зернових
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. Аграрії всіх областей України, крім Сумської, станом на 8 квітня приступили до весняної посівної кампанії. Засіяно вже 11% площ ранніх зернових. Про це йдеться у повідомленні Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, передає УНН.
Деталі
Так, сівбу ранніх ярих зернових та зернобобових культур проведено на площі 853 тис. га, або 11% до прогнозу.
В розрізі культур посіяно:
- ячменю — 625,22 тис. га;
- гороху — 132,03 тис. га;
- пшениці — 53,68 тис. га;
- вівса — 40,84 тис. га;
- соняшнику — 75,72 тис. га;
- цукрових буряків — 11,47 тис. га.
За тиждень в Україні посіяно 542 тис. га ранніх ярих культур, з яких найбільше посіяли сільгоспвиробники:
Херсонської обл. — 109,7 тис. га;
Полтавської обл. — 71,1 тис. га;
Донецької обл. — 64,3 тис. га;
Дніпропетровської обл. — 56,2 тис. га.
Крім того, аграрії розпочали сівбу цукрових буряків, кукурудзи та соняшнику.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Україні розпочали весняну посівну кампанію