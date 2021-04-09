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В Украине уже засеяли 11% площадей ранних зерновых

В Украине уже засеяли 11% площадей ранних зерновых

Киев  •  УНН

 • 30650 просмотра

КИЕВ. 9 апреля. УНН. Аграрии всех областей Украины, кроме Сумской, по состоянию на 8 апреля приступили к весенней посевной кампании. Засеяно уже 11% площадей ранних зерновых. Об этом говорится в сообщении Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, передает УНН.

Детали

Так, посев ранних яровых зерновых и зернобобовых культур проведено на площади 853 тыс. га, или 11% к прогнозу.

В разрезе культур посеяно:

- ячменя - 625,22 тыс. га;

- гороха - 132,03 тыс. га;

- пшеницы - 53,68 тыс. га;

- овса - 40,84 тыс. га;

- подсолнечника - 75,72 тыс. га;

- сахарной свеклы - 11,47 тыс. га.

За неделю в Украине посеяно 542 тыс. га ранних яровых культур, из которых наибольше посеяли сельхозпроизводители:

Херсонской обл. - 109,7 тыс. га;

Полтавской обл. - 71,1 тыс. га;

Донецкой обл. - 64,3 тыс. га;

Днепропетровской обл. - 56,2 тыс. га.

Кроме того, аграрии начали посев сахарной свеклы, кукурузы и подсолнечника.

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