В Украине уже засеяли 11% площадей ранних зерновых
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. Аграрии всех областей Украины, кроме Сумской, по состоянию на 8 апреля приступили к весенней посевной кампании. Засеяно уже 11% площадей ранних зерновых. Об этом говорится в сообщении Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, передает УНН.
Детали
Так, посев ранних яровых зерновых и зернобобовых культур проведено на площади 853 тыс. га, или 11% к прогнозу.
В разрезе культур посеяно:
- ячменя - 625,22 тыс. га;
- гороха - 132,03 тыс. га;
- пшеницы - 53,68 тыс. га;
- овса - 40,84 тыс. га;
- подсолнечника - 75,72 тыс. га;
- сахарной свеклы - 11,47 тыс. га.
За неделю в Украине посеяно 542 тыс. га ранних яровых культур, из которых наибольше посеяли сельхозпроизводители:
Херсонской обл. - 109,7 тыс. га;
Полтавской обл. - 71,1 тыс. га;
Донецкой обл. - 64,3 тыс. га;
Днепропетровской обл. - 56,2 тыс. га.
Кроме того, аграрии начали посев сахарной свеклы, кукурузы и подсолнечника.
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