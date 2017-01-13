В Україні вже понад 2,4 тис. населених пунктів мають 3G-інтернет - УДЦР
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. В Україні на сьогодні високошвидкісним інтернетом у мережах стандарту 3G вже охоплено понад 2,4 населених пунктів України. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Українського державного центру радіочастот, передає УНН.
"На сьогодні надано більше 16 800 висновків щодо електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів та 16 400 дозволів на їх експлуатацію, що дозволило охопити мережами 3G більше 2 400 населених пунктів України", - йдеться у повідомленні.
В УДЦР зазначили, що з моменту проведення у 2015 році тендеру з видачі ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України для розгортання мереж 3G, УДЦР отримав від трьох операторів стільникового зв’язку понад 19 000 заявок на розрахунок електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів IMT-2000/UMTS/3G.
У відомстві також поінформували, що найбільша кількість дозвільних документів на експлуатацію базових станцій (БС) стандарту IMT-2000/UMTS/3G, як й очікувалося, оформлена на БС в столиці та найбільших містах України: зокрема, у Києві налічується 2795 БС, у Харкові – 1054 БС, у Дніпрі – 1008 БС, в Одесі – 849 БС.