В Україні вже понад 2,4 тис. населених пунктів мають 3G-інтернет - УДЦР

"На сьогодні надано більше 16 800 висновків щодо електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів та 16 400 дозволів на їх експлуатацію, що дозволило охопити мережами 3G більше 2 400 населених пунктів України", - йдеться у повідомленні.

В УДЦР зазначили, що з моменту проведення у 2015 році тендеру з видачі ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України для розгортання мереж 3G, УДЦР отримав від трьох операторів стільникового зв’язку понад 19 000 заявок на розрахунок електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів IMT-2000/UMTS/3G.

У відомстві також поінформували, що найбільша кількість дозвільних документів на експлуатацію базових станцій (БС) стандарту IMT-2000/UMTS/3G, як й очікувалося, оформлена на БС в столиці та найбільших містах України: зокрема, у Києві налічується 2795 БС, у Харкові – 1054 БС, у Дніпрі – 1008 БС, в Одесі – 849 БС.