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В Украине уже более 2,4 тыс. населенных пунктов имеют 3G-интернет - УГЦР

В Украине уже более 2,4 тыс. населенных пунктов имеют 3G-интернет - УГЦР

Киев • УНН

 • 11612 просмотра

КИЕВ. 13 января. УНН. В Украине на сегодня высокоскоростным интернетом стандарта 3G уже охвачены более 2,4 тыс. населенных пунктов Украины. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Украинского государственного центра радиочастот, передает УНН.

"На сегодня предоставлено более 16 800 заключений относительно электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств и 16 400 разрешений на их эксплуатацию, что позволило охватить сетями 3G более 2 400 населенных пунктов Украины", - говорится в сообщении.

В УГЦР отметили, что с момента проведения в 2015 году тендера по выдаче лицензий на пользование радиочастотным ресурсом Украины для развертывания сетей 3G, УГЦР получил от трех операторов сотовой связи более 19 000 заявок на расчет электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств IMT-2000/UMTS/3G.

В ведомстве также проинформировали, что наибольшее количество разрешительных документов на эксплуатацию базовых станций (БС) стандарта IMT-2000/UMTS/3G, как и ожидалось, оформлено в столице и крупнейших городах Украины: в частности, в Киеве насчитывается 2795 БС, в Харькове – 1054 БС, в Днепре – 1008 БС, в Одессе – 849 БС.

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