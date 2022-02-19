В Україні вже 4,7 млн випадків COVID-19, за добу - 31 125

КИЇВ. 19 лютого. УНН. В Україні зафіксовано вже 4,7 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 18 лютого, - майже 32 тисячі, наразі найвище значення з початку тижня. При цьому кількість одужалих за добу - понад 29 тисяч, і подібний показник тримається вже три дні. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані МОЗ України.