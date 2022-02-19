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В Україні вже 4,7 млн випадків COVID-19, за добу - 31 125

В Україні вже 4,7 млн випадків COVID-19, за добу - 31 125

Київ • УНН

 • 17931 перегляди

КИЇВ. 19 лютого. УНН. В Україні зафіксовано вже 4,7 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 18 лютого, - майже 32 тисячі, наразі найвище значення з початку тижня. При цьому кількість одужалих за добу - понад 29 тисяч, і подібний показник тримається вже три дні. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані МОЗ України.

"За добу 18 лютого в Україні зафіксовано 31 125 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19", - йдеться у повідомленні.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 3 208 особи;
летальних випадків – 260;
одужало – 30 487особи.


За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 4 703 323 осіб;
одужало – 3 926 496 осіб;
летальних випадків – 104 366;
проведено ПЛР-тестувань – 19 341 828.

Деталі

Із захворілих за минулу добу: дітей – 2 611, медпрацівників – 765.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (4391), Одеській (2657), Дніпропетровській (2523) та Харківській (2096) областях.

Згідно з даними Worldometer, ресурсу, що відслідковує ситуацію з коронавірусом у світі, Україна на 18-у місці за поширенням і на 16-у - за кількістю смертей від COVID-19.

Доповнення

Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня 2020 року. Потім його неодноразово продовжували і влітку перевили у форму адаптивного карантину.

У межах адаптивного карантину регіони позначаються кольорами - зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19, залежно від епідемічної ситуації. Зважаючи на "колір" регіону різняться й обмежувальні заходи. Так, зелений рівень передбачає мінімальні обмеження. Жовтий рівень - за замовчуванням діяв на території всієї країни з моменту введення адаптивного карантину. Помаранчевий рівень - встановлюється після жовтого і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації. Червоний рівень - передбачає більш жорсткі обмеження, як це було під час січневого "локдауну".

З 6 грудня набули чинності нові карантинні правила, які передбачають посилення обмежень у "жовтих" зонах. Так, відвідування масових заходів, робота кінотеатрів, театрів, закладів громадського харчування та спортзалів дозволена лише за наявності в 100% колективів та відвідувачів принаймні однієї дози щеплення, негативного тесту або сертифікату про одужання.

15 грудня карантин в Україні продовжили до квітня.

З 30 грудня всі області були у "жовтій" зоні.

20 січня Міністерство охорони здоров'я констатувало новий спалах з епіцентром на заході України.

З 24 січня Івано-Франківська область перейшла до "червоної" зони. Із 27 січня до неї приєдналася Рівненська область. Із 11 лютого Закарпатська, Луганська та Хмельницька області також перейшли у "червону" зону.

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