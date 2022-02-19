В Украине уже 4,7 млн случаев COVID-19, за сутки - 31 125
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. В Украине зафиксировано уже 4,7 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 18 февраля, - почти 32 тысячи, сейчас самое высокое значение с начала недели. При этом количество выздоровевших за сутки - более 29 тысяч, и подобный показатель держится уже три дня. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.
"За сутки 18 февраля в Украине зафиксировано 31 125 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19", - говорится в сообщении.
Также за минувшие сутки:
Госпитализировано - 3 208 человека;
летальных исходов - 260;
выздоровело - 30 487.
За все время пандемии в Украине:
Заболели - 4 703 323 человек;
выздоровел - 3 926 496 человек;
летальных случаев - 104 366;
проведен ПЦР-тестирования - 19 341 828.
Детали
Из заболевших за минувшие сутки: детей - 2 611, медработников - 765.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (4391), Одесской (2657), Днепропетровской (2523) и Харьковской (2096) областях.
Согласно данным Worldometer, ресурса, который отслеживает ситуацию с коронавирусом в мире, Украина на 18 месте по распространению и на 16 - по числу смертей от COVID-19.
Дополнение
Карантин для противодействия распространению нового типа коронавирус в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом перевили в форму адаптивного карантина.
В пределах адаптивного карантина регионы обозначаются цветами - зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. Ввиду "цвета" региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень - по умолчанию действовал на территории всей страны с момента введения адаптивного карантина. Оранжевый уровень - устанавливается после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень-предусматривает более жесткие ограничения, как это было во время январского "локдауна".
С 6 декабря вступили в силу новые карантинные правила, предусматривающие усиление ограничений в "желтых" зонах. Так, посещение массовых мероприятий, работа кинотеатров, театров, заведений общественного питания и спортзалов разрешена только при наличии в 100% коллективов и посетителей по крайней мере одной дозы прививки, отрицательного теста или сертификата о выздоровлении.
15 Декабря карантин в Украине продлили до апреля.
С 30 декабря все области были в "желтой" зоне.
20 Января Министерство здравоохранения констатировало новую вспышку с эпицентром на западе Украины.