В Украине уже 4,7 млн случаев COVID-19, за сутки - 31 125

КИЕВ. 19 февраля. УНН. В Украине зафиксировано уже 4,7 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 18 февраля, - почти 32 тысячи, сейчас самое высокое значение с начала недели. При этом количество выздоровевших за сутки - более 29 тысяч, и подобный показатель держится уже три дня. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.