В Україні впровадили комплексний підхід до протидії туберкульозу
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. В Україні впроваджується комплексний підхід до протидії туберкульозу із залученням ресурсів держави і недержавного сектору. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу МОЗ.
Так, тепер закупівля ліків повністю профінансована державою, послугами соціального супроводу пацієнтів охоплюються всі області України, а у центр уваги поставлені інтереси пацієнта: впроваджується модель амбулаторного лікування.
“Вперше пацієнти повністю забезпечені лікуванням за державні кошти. Впроваджуються інноваційні програми для лікування. А скоро буде прийнята національна програма боротьби з туберкульозом в Україні, Консолідованими зусиллями держави і недержавного сектору ми можемо забезпечити цілісний і системний підхід до протидії туберкульозу, а значить наші шанси подолати туберкульоз високі як ніколи раніше”, — зазначає заступник міністра охорони здоров’я Ольга Стефанишина.
Нагадаємо, сьогодні в рамках всесвітньої акції “Хай засяє світ, вільний від туберкульозу” будівлю Верховної Ради України буде урочисто “підсвічено” червоним кольором.