В Украине внедрили комплексный подход к противодействию туберкулеза
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. В Украине внедряется комплексный подход к противодействию туберкулеза с привлечением ресурсов государства и негосударственного сектора. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
Так, теперь закупка лекарств полностью профинансирована государством, услугами социального сопровождения пациентов охватываются все области Украины, а в центр внимания поставлены интересы пациента: внедряется модель амбулаторного лечения.
"Впервые пациенты полностью обеспечены лечением за государственные средства. Внедряются инновационные программы для лечения. А скоро будет принята национальная программа борьбы с туберкулезом в Украине, консолидированные усилия государства и негосударственного сектора мы можем обеспечить целостный и системный подход к противодействию туберкулеза, а значит наши шансы преодолеть туберкулез высоки как никогда раньше", - отмечает заместитель министра здравоохранения Ольга Стефанишина.
Напомним, сегодня в рамках всемирной акции "Пусть засияет мир, свободный от туберкулеза" здание Верховной Рады Украины будет торжественно "подсвечено" красным цветом.