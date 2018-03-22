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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 23999 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 30703 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

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15:15 • 76189 просмотра

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В Украине внедрили комплексный подход к противодействию туберкулеза

В Украине внедрили комплексный подход к противодействию туберкулеза

Киев  •  УНН

 • 12102 просмотра

КИЕВ. 22 марта. УНН. В Украине внедряется комплексный подход к противодействию туберкулеза с привлечением ресурсов государства и негосударственного сектора. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Так, теперь закупка лекарств полностью профинансирована государством, услугами социального сопровождения пациентов охватываются все области Украины, а в центр внимания поставлены интересы пациента: внедряется модель амбулаторного лечения.

"Впервые пациенты полностью обеспечены лечением за государственные средства. Внедряются инновационные программы для лечения. А скоро будет принята национальная программа борьбы с туберкулезом в Украине, консолидированные усилия государства и негосударственного сектора мы можем обеспечить целостный и системный подход к противодействию туберкулеза, а значит наши шансы преодолеть туберкулез высоки как никогда раньше", - отмечает заместитель министра здравоохранения Ольга Стефанишина.

Напомним, сегодня в рамках всемирной акции "Пусть засияет мир, свободный от туберкулеза" здание Верховной Рады Украины будет торжественно "подсвечено" красным цветом.

Украинские Национальные Новости

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