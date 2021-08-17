В Україні вперше судитимуть за піратство: українець захопив судно в Індійському океані
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Уперше в Україні до суду скерували обвинувальний акт щодо українця за фактом піратства. Про це повідомив Офіс Генерального прокура, інформує УНН.
Деталі
За даними слідства, у липні 2020 року громадянин України з метою отримати 500 тис доларів США захопив морське судно під прапором Маршалових островів у водах західної частини Індійського океану. Для цього він використав неозброєне судно іноземної охоронної компанії. Також він пограбував екіпаж, погрожуючи насильством та застосуванням вогнепальної зброї. Після одержання матеріальної винагороди він розблокував роботу судна та покинув його.
Окрім цього, чоловік підробив військовий квиток про нібито його належність до офіцерського складу Збройних сил України, щоб його працевлаштували в іноземну охоронну компанію.
Підозрюваного затримали, йому обрали запобіжний захід – взяття під варту без права внесення застави.
Офіс Генерального прокурора вперше в Україні скерував до суду обвинувальний акт щодо затриманого за фактом піратства, а також підроблення офіційного документа та його використання (ч. 1 ст. 446, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України).
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчими Головного слідчого управління СБУ.
Нагадаємо
20 липня цього року в Україні вперше громадянину повідомили про підозру у піратстві через захоплення судна в Індійському океані.