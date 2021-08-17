В Украине впервые будут судить за пиратство: украинец захватил судно в Индийском океане
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. Впервые в Украине в суд направили обвинительное заключение относительно украинца по факту пиратства. Об этом сообщил Офис Генерального прокура, информирует УНН.
Детали
По данным следствия, в июле 2020 гражданин Украины с целью получить 500 тыс долларов США захватил морское судно под флагом Маршалловых островов в водах западной части Индийского океана. Для этого он использовал невооруженное судно иностранной охранной компании. Также он ограбил экипаж, угрожая насилием и применением огнестрельного оружия. После получения материального вознаграждения он разблокировал работу судна и покинул его.
Кроме этого, мужчина подделал военный билет о якобы его принадлежности к офицерскому составу Вооруженных сил Украины, чтобы его трудоустроили в иностранную охранную компанию.
Подозреваемого задержали, ему избрали меру пресечения – заключение под стражу без права внесения залога.
Офис Генерального прокурора впервые в Украине направил в суд обвинительный акт в отношении задержанного по факту пиратства, а также подделки официального документа и его использование (ч. 1 ст. 446, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 УК Украины).
Досудебное расследование в уголовном производстве осуществлялось следователями Главного следственного управления СБУ.
Напомним
20 июля этого года в Украине впервые гражданину сообщили о подозрении в пиратстве из-за захвата судна в Индийском океане.