В Україні впало виробництво коньяку
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. В 2016 році порівняно з 2015 роком виробництво коньяку зменшилося на 7,4%. Про це свідчать дані Державної служби статистики, передає УНН.
Так, виробництво коньяку, то в 2016 році знизилося на 189,7 тис. декалітрів, до 2 374,3 тис. декалітрів.
При цьому, у грудні виробництво коньяку збільшилося на 23,4% досягнувши показника в 417,8 тис. декалітрів.
Варто відзначити, що в цілому тенденція спаду виробництва даної категорії алкогольних напоїв простежувалася протягом всього 2016 року і в провідних “коньячних” регіонах України.
Так, в Одеській області падіння виробництва склало за результатами минулого року 9,2%, що еквівалентно 1191 тис. дал, проти 1323,3 тис. декалітрів в 2015 році.
Нагадаємо, в Україні у січні-лютому поточного року виробництво коняку впало на половину, горілки — на чверть, пиво втратило 6,2%.
За словами генерального директора компанії Eastern Beverage Trading Ольги Івушкіної, ринок легального алкоголю в Україні шостий рік поспіль переживає період стагнації. Виною всьому — непродумана податкова політика держави.
Додамо, що Всесвітній день коньяку відзначається 1 квітня.