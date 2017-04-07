В Украине упало производство коньяка
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. В 2016 году по сравнению с 2015 годом производство коньяка сократилось на 7,4%. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики, передает УНН.
Так, производство коньяка, то в 2016 году снизилось на 189,7 тыс. декалитров, до 2 374,3 тыс. декалитров.
При этом в декабре производство коньяка увеличилось на 23,4% достигнув показателя в 417,8 тыс. декалитров.
Стоит отметить, что в целом тенденция спада производства данной категории алкогольных напитков прослеживалась в течение всего 2016 и в ведущих "коньячных" регионах Украины.
Так, в Одесской области падение производства составило по итогам прошлого года 9,2%, что эквивалентно 1191 тыс. дал, против 1323,3 тыс. декалитров в 2015 году.
Напомним, в Украине в январе-феврале текущего года производство коньяка упала на половину, водки - на четверть, пиво потеряло 6,2% .
По словам генерального директора компании Eastern Beverage Trading Ольги Ивушкиных, рынок легального алкоголя в Украине шестой год подряд переживает период стагнации. Виной всему - непродуманная налоговая политика государства .
Добавим, что Всемирный день коньяка отмечается 1 апреля .