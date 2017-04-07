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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 115559 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

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11 марта, 18:02 • 174215 просмотра

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11 марта, 14:39 • 127726 просмотра

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 123511 просмотра

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 116323 просмотра

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ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106411 просмотра

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Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
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В Украине упало производство коньяка

В Украине упало производство коньяка

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 апреля. УНН. В 2016 году по сравнению с 2015 годом производство коньяка сократилось на 7,4%. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики, передает УНН.

Так, производство коньяка, то в 2016 году снизилось на 189,7 тыс. декалитров, до 2 374,3 тыс. декалитров.

При этом в декабре производство коньяка увеличилось на 23,4% достигнув показателя в 417,8 тыс. декалитров.

Стоит отметить, что в целом тенденция спада производства данной категории алкогольных напитков прослеживалась в течение всего 2016 и в ведущих "коньячных" регионах Украины.

Так, в Одесской области падение производства составило по итогам прошлого года 9,2%, что эквивалентно 1191 тыс. дал, против 1323,3 тыс. декалитров в 2015 году.

Напомним, в Украине в январе-феврале текущего года производство коньяка упала на половину, водки - на четверть, пиво потеряло 6,2% .

По словам генерального директора компании Eastern Beverage Trading Ольги Ивушкиных, рынок легального алкоголя в Украине шестой год подряд переживает период стагнации. Виной всему - непродуманная налоговая политика государства .

Добавим, что Всемирный день коньяка отмечается 1 апреля .

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