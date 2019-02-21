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В Україні виявили понад 400 партій фальсифікованої молочної продукції

В Україні виявили понад 400 партій фальсифікованої молочної продукції

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 лютого. УНН. Протягом минулого року Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів виявили більше 400 партій фальсифікованої молочної продукції. Про це за підсумками минулого року на брифінгу розповів Голова Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів Володимир Лапа, передає УНН.

“В минулому році виявлено більше 400 партій фальсифікованої молочної продукції”, - сказав Лапа.

Він також додав, що наразі на українському ринку ще присутня фальсифікована продукція, зокрема молочна. Проте запевнив, що Держпродспоживслужба у цьому році зробить все, аби уся продукція відповідала українському законодавству.

Як повідомляв УНН, порушників якості харчових продуктів торік оштрафували на понад 7 млн грн.

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