В Україні виявили понад 400 партій фальсифікованої молочної продукції
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. Протягом минулого року Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів виявили більше 400 партій фальсифікованої молочної продукції. Про це за підсумками минулого року на брифінгу розповів Голова Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів Володимир Лапа, передає УНН.
“В минулому році виявлено більше 400 партій фальсифікованої молочної продукції”, - сказав Лапа.
Він також додав, що наразі на українському ринку ще присутня фальсифікована продукція, зокрема молочна. Проте запевнив, що Держпродспоживслужба у цьому році зробить все, аби уся продукція відповідала українському законодавству.
Як повідомляв УНН, порушників якості харчових продуктів торік оштрафували на понад 7 млн грн.