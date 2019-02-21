В Украине обнаружили более 400 партий фальсифицированной молочной продукции
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. В течение прошлого года Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей обнаружила более 400 партий фальсифицированной молочной продукции. Об этом по итогам прошлого года на брифинге рассказал Председатель Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Владимир Лапа, передает УНН.
"В прошлом году выявлено более 400 партий фальсифицированной молочной продукции", - сказал Лапа.
Он добавил, что сейчас на украинском рынке еще присутствует фальсифицированная продукция, в частности молочная. Однако заверил, что Госпродпотребслужба в этом году сделает все, чтобы вся продукция соответствовала украинскому законодательству.
Как сообщал УНН, нарушителей качества пищевых продуктов в прошлом году оштрафовали более чем 7 млн грн.