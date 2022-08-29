В Україні випустять марку "Пес Патрон": коли очікувати
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. В Україні 30 серпня випустять марку "Пес Патрон", вона буде благодійною - планується збір коштів на автомобіль для розмінування. Про це в Telegram повідомив гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський, інформує УНН.
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"Завтра, по чисельних проханнях, ми випускаємо марку "Пес Патрон". Але, крім того, що це крута марка, яка розповідає про те, як cапери, разом з Патроном, допомагають зберегти життя дітей і фермерів та забезпечують проходження судів — це перша офіційна благодійна марка країни", - повідомив Смілянський.
Деталі
Голова Укрпошти зазначив, що планується зібрати понад 1 мільйона євро на машину для розмінування.
"Завтра буде багато цікавого по всій краіні, деталі докладу ввечері - а поки фото-натяк на те, що вас чекає. Патрон обов’язково запустить свою марку особисто лапою", - зазначив Смілянський.
Доповнення
В Україні 24 серпня випустили марку "Вільні, Незламні, Непереможні".