В Украине выпустят марку "Пес Патрон": когда ждать
Киев • УНН
КИЕВ. 29 августа. УНН. В Украине 30 августа выпустят марку "Пес Патрон", она будет благотворительной – планируется сбор средств на автомобиль для разминирования. Об этом в Telegram сообщил гендиректор Укрпочты Игорь Смилянский, информирует УНН.
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"Завтра, по многочисленным просьбам, мы выпускаем марку "Пес Патрон". Но, кроме того, что это крутая марка, рассказывающая о том, как саперы, вместе с Патроном, помогают сохранить жизнь детей и фермеров и обеспечивают прохождение судов — это первая официальная благотворительная марка страны", – сообщил Смилянский.
Детали
Глава Укрпочты отметил, что планируется собрать более 1 миллиона евро на машину для разминирования.
"Завтра будет много интересного по всей стране, детали доклада вечером – а пока фото-намек на то, что вас ждет. Патрон обязательно запустит свою марку лично лапой", - отметил Смелянский.
Дополнение
В Украине 24 августа выпустили марку "Свободные, Несокрушимые, Непобедимые".