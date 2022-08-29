В Украине выпустят марку "Пес Патрон": когда ждать

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"Завтра, по многочисленным просьбам, мы выпускаем марку "Пес Патрон". Но, кроме того, что это крутая марка, рассказывающая о том, как саперы, вместе с Патроном, помогают сохранить жизнь детей и фермеров и обеспечивают прохождение судов — это первая официальная благотворительная марка страны", – сообщил Смилянский.

Детали

Глава Укрпочты отметил, что планируется собрать более 1 миллиона евро на машину для разминирования.

"Завтра будет много интересного по всей стране, детали доклада вечером – а пока фото-намек на то, что вас ждет. Патрон обязательно запустит свою марку лично лапой", - отметил Смелянский.

Дополнение

В Украине 24 августа выпустили марку "Свободные, Несокрушимые, Непобедимые".