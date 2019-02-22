В Україні винесли ще одне рішення за булінг

Так, у провадженні Бориспільського міськрайонного суду Київської області перебуває адмінматеріал, що надійшов від ГУ Нацполіції в Київській області Бориспільський відділ поліції про притягнення до адміністративної відповідальності громадянки за ч. 3 ст. 173-4 КУпАП - булінг.

Зазначено, що у випадку шкільного булінгу за кривдника, якому ще не виповнилося 14 років, усю відповідальність несуть батьки. Вони повинні відшкодувати шкоду як матеріальну, так і моральну, яку завдала їхня дитина іншому учню.

"Протокол про притягнення до адміністративної відповідальності був складений на матір дівчинки, яка вчинила булінг. У судовому засіданні громадянка О. вину визнала, щиро розкаялась. Судом винесено постанову, якою притягнута до адміністративної відповідальності та накладено штраф в розмірі 850 гривень", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНН, в Україні винесли перше рішення у справі про булінг.

Нагадаємо, 19 січня вступив у силу закон про протидію булінгу.

Закон встановлює систему штрафів за цькування. Вчинення булінгу неповнолітньої чи малолітньої особи буде каратися штрафом від 850 до 1700 грн або громадськими роботами від 20 до 40 годин. Знущання, вчинені повторно упродовж року після або групою осіб, каратимуться штрафом у розмірі від 1700 до 3400 грн або громадськими роботами на строк від 40 до 60 годин.

У разі цькування неповнолітніми від 14 до 16 років, відповідатимуть його батьки або особи, що їх заміняють. До них застосовуватимуть покарання у вигляді штрафу від 850 до 1700 грн або громадські роботи на строк від 20 до 40 годин.