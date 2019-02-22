В Украине вынесли еще одно решение за буллинг

ukru
Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
10:25 • 49587 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 121487 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 123925 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 125130 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 122863 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 155399 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117410 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141310 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145200 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130502 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
США обдумывают, как быстро ослабить санкции против рф в энергетике - Reuters

США обдумывают, как быстро ослабить санкции против рф в энергетике - Reuters

8 марта, 07:04 • 31232 просмотра
Акции Tesla падают каждую неделю с тех пор, как Маск "переехал" в Вашингтон

Акции Tesla падают каждую неделю с тех пор, как Маск "переехал" в Вашингтон

8 марта, 07:14 • 41011 просмотра
Команда Трампа рассматривает возможность отмены потолка цен на нефть, если переговоры с рф продвинутся - Bloomberg

Команда Трампа рассматривает возможность отмены потолка цен на нефть, если переговоры с рф продвинутся - Bloomberg

8 марта, 07:19 • 47409 просмотра
Maxar подтвердила приостановку доступа Украины к спутниковым снимкам

Maxar подтвердила приостановку доступа Украины к спутниковым снимкам

8 марта, 07:59 • 69243 просмотра
В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

13:20 • 29289 просмотра
публикации
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

7 марта, 15:14 • 120935 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 155405 просмотра
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 168238 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 179545 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 237418 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

7 марта, 19:45 • 121489 просмотра
"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

7 марта, 15:09 • 88159 просмотра
Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

7 марта, 13:56 • 102329 просмотра
Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

7 марта, 12:36 • 105713 просмотра
Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

7 марта, 12:17 • 105380 просмотра
Актуальное
В Украине вынесли еще одно решение за буллинг

В Украине вынесли еще одно решение за буллинг

Киев  •  УНН

 • 14030 просмотра

КИЕВ. 22 февраля. УНН. На женщину наложили штраф в размере 850 гривен за буллинг, который совершила ее дочь в селе Вишенки Киевской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Бориспольского горрайонного суда Киевской области.

Так, в производстве Бориспольского горрайонного суда Киевской области находится админматериал, поступивший от ГУ Нацполиции в Киевской области Бориспольский отдел полиции о привлечении к административной ответственности гражданки по ч. 3 ст. 173-4 КУоАП - буллинг.

Отмечено, что в случае школьного буллинг за обидчика, которому еще не исполнилось 14 лет, всю ответственность несут родители. Они должны возместить ущерб как материальный, так и моральный, который нанес их ребенок другом ученику.

"Протокол о привлечении к административной ответственности был составлен на мать девочки, которая совершила буллинг. В судебном заседании гражданка О. вину признала, искренне раскаялась. Судом вынесено постановление, которым привлечено к административной ответственности и наложен штраф в размере 850 гривен", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, в Украине вынесли первое решение по делу о буллинге.

Напомним, 19 января вступил в силу закон о противодействии буллингу.

Закон устанавливает систему штрафов за травлю. Совершение буллинга несовершеннолетним или малолетним лица будет наказываться штрафом от 850 до 1700 грн или общественными работами от 20 до 40 часов. Издевательства, совершенные повторно в течение года после или группой лиц, будут караться штрафом в размере от 1700 до 3400 грн или общественными работами на срок от 40 до 60 часов.

В случае травли несовершеннолетними от 14 до 16 лет, будут отвечать его родители или лица, их заменяющие. К ним применять наказание в виде штрафа от 850 до 1700 грн или общественные работы на срок от 20 до 40 часов.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП

Обратиться по вопросам размещения рекламы