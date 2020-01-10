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В Україні викрили майже 1400 нелегальних АЗС

В Україні викрили майже 1400 нелегальних АЗС

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 січня. УНН. Правоохоронці викрили майже 1400 нелегальних АЗС. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив прем’єр-міністр України Олексій Гончарук, передає УНН.

“Всього здійснили 2200 перевірок силами ДФС, Нацполіції та СБУ. Перевірили інформацію щодо 1399 нелегальних АЗС: 377 — зупинили діяльність; 316 — демонтовані раніше або відсутні за адресами; 243 — демонтовані за звітний період; 463 — оформили ліцензію”, — написав Гончарук.

Також, Гончарук зазначив, що було вилучено з обігу 4 тис. тонн паливно-мастильних матеріалів на загальну суму 93,4 млн грн, а також обладнання на суму 94,2 млн грн.

“Відкрито проваджень: 292 — адміністративних, 152 — кримінальних”, — зазначив Гончарук.

Нагадаємо, прем’єр-міністр України Олексій Гончарук вже анонсував закриття нелегальних АЗС до 9 січня.

Як повідомлялося, на Київщині прокуратура припинила діяльність 26 нелегальних заправок.

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