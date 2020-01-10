В Україні викрили майже 1400 нелегальних АЗС
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. Правоохоронці викрили майже 1400 нелегальних АЗС. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив прем’єр-міністр України Олексій Гончарук, передає УНН.
“Всього здійснили 2200 перевірок силами ДФС, Нацполіції та СБУ. Перевірили інформацію щодо 1399 нелегальних АЗС: 377 — зупинили діяльність; 316 — демонтовані раніше або відсутні за адресами; 243 — демонтовані за звітний період; 463 — оформили ліцензію”, — написав Гончарук.
Також, Гончарук зазначив, що було вилучено з обігу 4 тис. тонн паливно-мастильних матеріалів на загальну суму 93,4 млн грн, а також обладнання на суму 94,2 млн грн.
“Відкрито проваджень: 292 — адміністративних, 152 — кримінальних”, — зазначив Гончарук.
Нагадаємо, прем’єр-міністр України Олексій Гончарук вже анонсував закриття нелегальних АЗС до 9 січня.
Як повідомлялося, на Київщині прокуратура припинила діяльність 26 нелегальних заправок.