На Київщині прокуратура припинила діяльність 26 нелегальних заправок
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Прокуратура Київської області припинила незаконну діяльність 26 автомобільних заправочних станцій. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури Київської області.
“Припинено діяльність 26 підпільних АЗС. Прокуратурою області продовжують вживатись заходи щодо виявлення та припинення незаконної діяльності нелегальних автозаправних станцій, що діють на території Київщини”, — йдеться у повідомленні.
За інформацією прокуратури, проведено 246 оглядів АЗС/АГЗП. У ході проведення вказаних оглядів, із 26-ти пунктів вилучено: 23 автозаправних модулі та 55,6 т паливно-мастильних матеріалів.
“Окрім того, опечатано 7 приміщень операторів, 4 пусті ємкості по 10 т. кожна, 3 ємкості по 30 т. кожна, 2 ємкості по 50 т. кожна”, — повідомили у прокуратурі.
Раніше Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук анонсував закриття нелегальних АЗС до 9 січня.
Нагадаємо, податкова міліція ліквідувала тринадцять заправних станцій, що діяли в районі проведення операції Об’єднаних сил без дозвільних документів.