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В Киевской области прокуратура прекратила деятельность 26 нелегальных заправок

В Киевской области прокуратура прекратила деятельность 26 нелегальных заправок

Киев  •  УНН

 • 14177 просмотра

КИЕВ. 10 декабря. УНН. Прокуратура Киевской области пресекла незаконную деятельность 26 автомобильных заправочных станций. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киевской области.

"Прекращена деятельность 26 подпольных АЗС. Прокуратурой области продолжают приниматься меры по выявлению и пресечению незаконной деятельности нелегальных автозаправочных станций, действующих на территории Киевской области", - говорится в сообщении.

По информации прокуратуры, проведено 246 осмотров АЗС/АГЗС. В ходе проведения указанных осмотров, из 26-ти пунктов изъято: 23 автозаправочные модули и 55,6 т горюче-смазочных материалов.

"Кроме того, опечатано 7 помещений операторов, 4 пустые емкости по 10 т. каждая, 3 емкости по 30 т. каждая, 2 емкости по 50 т. каждая", - сообщили в прокуратуре.

Ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук анонсировал закрытие нелегальных АЗС до 9 января.

Напомним, налоговая милиция ликвидировала тринадцать заправочных станций, действующих в районе проведения операции Объединенных сил без разрешительных документов.

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