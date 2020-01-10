В Киевской области прокуратура прекратила деятельность 26 нелегальных заправок
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. Прокуратура Киевской области пресекла незаконную деятельность 26 автомобильных заправочных станций. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киевской области.
"Прекращена деятельность 26 подпольных АЗС. Прокуратурой области продолжают приниматься меры по выявлению и пресечению незаконной деятельности нелегальных автозаправочных станций, действующих на территории Киевской области", - говорится в сообщении.
По информации прокуратуры, проведено 246 осмотров АЗС/АГЗС. В ходе проведения указанных осмотров, из 26-ти пунктов изъято: 23 автозаправочные модули и 55,6 т горюче-смазочных материалов.
"Кроме того, опечатано 7 помещений операторов, 4 пустые емкости по 10 т. каждая, 3 емкости по 30 т. каждая, 2 емкости по 50 т. каждая", - сообщили в прокуратуре.
Ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук анонсировал закрытие нелегальных АЗС до 9 января.
Напомним, налоговая милиция ликвидировала тринадцать заправочных станций, действующих в районе проведения операции Объединенных сил без разрешительных документов.