В Україні відновили роботу сервісні центри МВС
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. В Україні відновили роботу сервісні центри МВС. Наразі запускаються найнеобхідніші послуги - серед іншого зміна посвідчень водія, які за законом мають право виїзду за межі України, й тим, хто залучається до оборони. Про це у своєму Facebook повідомляє міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, пише УНН.
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“Відсьогодні відновлюємо роботу сервісних центрів МВС! Щодо послуг, то запускаємо найнеобхідніші: заміну посвідчень водія громадянам, які за законом мають право виїзду за межі України, й тим, хто залучається до оборони. Також прийматимемо іспити з категорій С і СЕ, аби допомогти фронту водіями в боротьбі з ворогом”, - йдеться в повідомленні.
Деталі
Наголошується, що невдовзі також відновляться послуги з реєстрації (перереєстрації) авто.
Графік роботи буде приблизно з 9:00 до 18:00, він залежатиме від комендантської години та може варіюватися у кожному окремому регіоні. Уся актуальна інформація щодня буде розміщена на офіційній Facebook-сторінці ГСЦ МВС.
Доповнення
Відсьогодні, з 15 березня, в Україні почала працювати міграційна служба, яка прийматиме документи для оформлення закордонних паспортів та їх терміну дії.