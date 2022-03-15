В Украине возобновили работу сервисные центры МВД
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. В Украине возобновили работу сервисные центры МВД. Сейчас запускаются самые необходимые услуги - среди прочего замену удостоверений водителей, которые по закону имеют право выезда за пределы Украины, и тем, кто привлекается к обороне. Об этом в своем Facebook сообщает министр внутренних дел Денис Монастырский, пишет УНН.
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“С сегодняшнего дня восстанавливаем работу сервисных центров МВД! Что касается услуг, то запускаем самые необходимые: замену водительских удостоверений гражданам, которые по закону имеют право выезда за пределы Украины, и тем, кто привлекается к обороне. Также будем принимать экзамены по категориям С и СЕ, чтобы помочь фронту водителями в борьбе с врагом”, - говорится в сообщении.
Детали
Отмечается, что вскоре также восстановятся услуги по регистрации (перерегистрации) автомобилей.
График работы будет примерно с 9:00 до 18:00, он будет зависеть от комендантского часа и может варьироваться в каждом отдельном регионе. Вся актуальная информация ежедневно будет размещена на официальной Facebook-странице ГСЦ МВД.
Дополнения
С сегодняшнего дня, с 15 марта, в Украине начала работать миграционная служба, которая будет принимать документы для оформления загранпаспортов и их срока действия.