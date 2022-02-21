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В Україні відкрили справи за фактами незаконної евакуації та примусової мобілізації мешканців окупованого Донбасу

В Україні відкрили справи за фактами незаконної евакуації та примусової мобілізації мешканців окупованого Донбасу

Київ • УНН

 • 105255 перегляди

КИЇВ. 21 лютого. УНН. Луганська та Донецька обласні прокуратури зареєстрували кримінальні провадження за фактами незаконної депортації та примусової мобілізації мешканців тимчасово окупованих територій на Сході України. Такі дії кваліфіковано як порушення законів та звичаїв війни. Про це інформує Офіс Генерального прокурора, пише УНН.

Деталі

За даними слідства, ватажки “ЛНР” та “ДНР” окупаційної адміністрації Російської Федерації здійснюють незаконне переміщення українських громадян, які мешкають на тимчасово окупованих територіях та є цивільними особами з точки зору міжнародного гуманітарного права.

Зазначається, що такі дії можуть проводитися лише для забезпечення безпеки населення або у разі вагомих причин військового характеру. Наразі жодних підстав для цього немає.

Крім того представники “ЛНР” та “ДНР” окупаційної адміністрації РФ примушують мешканців тимчасово окупованих територій ставати на військовий облік та приймати присягу на вірність окупаційній адміністрації. Це є порушенням ст. 51 Женевської Конвенції про захист цивільного населення під час війни від 1949 року, що прямо забороняє окупаційній державі примушувати осіб, що перебувають під захистом, служити в її збройних чи допоміжних силах.

Наразі тривають першочергові слідчі дії, встановлюються обставини події та особи, причетні до вчинення злочину.

Нагадаємо

19 лютого глави псевдо-республік “ДНР” і “ЛНР” підписали укази про загальну мобілізацію населення.

18 лютого після масового артобстрілу бойовиками Донбасу, бойовики “ДНР” і “ЛНР” оголосили про початок “масової евакуації” населення в Росію.

За словами лідера бойовиків Пушиліна, президент України Володимир Зеленський нібито “найближчим часом накаже військовим перейти в наступ”.

Через час в окупованому Донецьку прозвучала сирена “цивільної оборони”. Користувачі соціальних мереж, місцеві Telegram-канали публікують відео, де чутно сирену, а також видно місцевих жителів біля банкоматів і терміналів, які знімають готівку.

Проте, в Кремлі заявили, що нічого не чули про евакуацію населення, а місцеві жителі повідомили журналісту УНН, що паніка “фейкова”, і ніхто не збирається залишати Донецьк.

Міністр оборони України Олексій Резніков запевнив, що українські військові даватимуть відсіч провокаціям з боку ворога, але не планують наступ на окуповані території.

Пізніше в центрі Донецька прогримів вибух. Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки вважає, що “вибух” в Донецьку — це свідома провокація бойовиків.

Як заявив головнокомандувач ООС Олександр Павлюк, бойовики на Донбасі здійснюють скупчення мирного населення під виглядом евакуації для проведення терористичних актів. Окупанти планують звинуватити українських військових у їх загибелі.

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