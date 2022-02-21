В Украине открыли дела по фактам незаконной эвакуации и принудительной мобилизации жителей оккупированного Донбасса
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. Луганская и Донецкая областные прокуратуры зарегистрировали уголовные производства по фактам незаконной депортации и принудительной мобилизации жителей временно оккупированных территорий на Востоке Украины. Такие действия квалифицированы как нарушение законов и обычаев войны. Об этом информирует офис Генерального прокурора, пишет УНН.
Детали
По данным следствия, главари “ЛНР” и “ДНР” оккупационной администрации Российской Федерации осуществляют незаконное перемещение украинских граждан, которые проживают на временно оккупированных территориях и являются гражданскими лицами с точки зрения международного гуманитарного права.
Отмечается, что такие действия могут проводиться только для обеспечения безопасности населения или в случае веских причин военного характера. Пока никаких оснований для этого нет.
Кроме того представители “ЛНР” и “ДНР” оккупационной администрации РФ заставляют жителей временно оккупированных территорий становиться на воинский учет и принимать присягу на верность оккупационной администрации. Это является нарушением ст. 51 Женевской Конвенции о защите гражданского населения во время войны от 1949 года, что прямо запрещает оккупационному государству принуждать лиц, находящихся под защитой, служить в ее вооруженных или вспомогательных силах.
Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия, устанавливаются обстоятельства происшествия и лица, причастные к совершению преступления.
Напомним
19 февраля главы псевдо-республик “ДНР” и “ЛНР” подписали указы о всеобщей мобилизации населения.
18 февраля после массового артобстрела боевиками Донбасса, боевики “ДНР” и “ЛНР” объявили о начале “массовой эвакуации населения в Россию.
По словам лидера боевиков Пушилина, президент Украины Владимир Зеленский якобы “в ближайшее время прикажет военным перейти в наступление”.
Спустя время в оккупированном Донецке прозвучала сирена “гражданской обороны". Пользователи социальных сетей, местные Telegram-каналы публикуют видео, где слышно сирену, а также видно местных жителей у банкоматов и терминалов, которые снимают наличные.
Однако, в Кремле заявили, что ничего не слышали об эвакуации населения, а местные жители сообщили журналисту УНН, что паника “фэйковая”, и никто не собирается покидать Донецк.
Министр обороны Украины Алексей Резников заверил, что украинские военные будут давать отпор провокациям со стороны врага, но не планируют наступление на оккупированные территории.
Позже в центре Донецка прогремел взрыв. Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности считает, что “взрыв” в Донецке — это сознательная провокация боевиков.
Как заявил главнокомандующий ООС Александр Павлюк, боевики на Донбассе осуществляют скопления мирного населения под видом эвакуации для проведения террористических актов. Оккупанты планируют обвинить украинских военных в их гибели.