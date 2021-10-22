В Україні від COVID-19 померли 62 тисячі громадян: це населення Борисполя або Коломиї

Деталі

Так, глава МОЗ зазначив, що у світі запобігти поширенню коронавірусної хвороби не вдалось. SARS-CoV-2 не тільки живе в людській популяції на всіх континентах, він ще і підлаштовується до умов перебування за допомогою мутацій, яких вже зафіксовано 13 тисяч, сказав він.

Зі слів Ляшка, ці мутації бувають дуже агресивними, як штам “Дельта”, який “лютує зараз в Україні”.

Цитата

“Нажаль і Україна хоча і останньою, але зайшла у цю чергову осінньо-зимову хвилю зростання захворюваності на ковід. Цього разу крива захворюваності стрімко зростає, кожні 2-3 тижні кількість випадків ковід подвоюються, кількість дзвінків на 103 вже встановила історичний рекорд, і він не буде останнім, так само як встановила історичний максимум кількість виїздів бригад швидкої і кількість госпіталізацій. Україна у зв’язку з COVID-19 втратила 62 тисячі наших громадян. Це населення таких міст як Бориспіль, Первомайск, Коломия”, — заявив міністр.

Додамо

За даними МОЗ, в Україні зафіксовано вже 2,72 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 21 жовтня, — понад 23,7 тисячі, новий антирекорд з початку пандемії, другий день поспіль. Госпіталізовано за добу при цьому 5,1 тисячі осіб, зростання проти показника попереднього дня. Летальних випадків за добу — рекордних 614.