В Україні від COVID-19 померли 62 тисячі громадян: це населення Борисполя або Коломиї
Київ • УНН
КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Україна внаслідок COVID-19 втратила надзвичайну кількість громадян, співмірну з населенням таких міст як Бориспіль, Первомайськ та Коломия. Про це заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час години запитань до уряду, передає кореспондент УНН.
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Так, глава МОЗ зазначив, що у світі запобігти поширенню коронавірусної хвороби не вдалось. SARS-CoV-2 не тільки живе в людській популяції на всіх континентах, він ще і підлаштовується до умов перебування за допомогою мутацій, яких вже зафіксовано 13 тисяч, сказав він.
Зі слів Ляшка, ці мутації бувають дуже агресивними, як штам “Дельта”, який “лютує зараз в Україні”.
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“Нажаль і Україна хоча і останньою, але зайшла у цю чергову осінньо-зимову хвилю зростання захворюваності на ковід. Цього разу крива захворюваності стрімко зростає, кожні 2-3 тижні кількість випадків ковід подвоюються, кількість дзвінків на 103 вже встановила історичний рекорд, і він не буде останнім, так само як встановила історичний максимум кількість виїздів бригад швидкої і кількість госпіталізацій. Україна у зв’язку з COVID-19 втратила 62 тисячі наших громадян. Це населення таких міст як Бориспіль, Первомайск, Коломия”, — заявив міністр.
Додамо
За даними МОЗ, в Україні зафіксовано вже 2,72 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 21 жовтня, — понад 23,7 тисячі, новий антирекорд з початку пандемії, другий день поспіль. Госпіталізовано за добу при цьому 5,1 тисячі осіб, зростання проти показника попереднього дня. Летальних випадків за добу — рекордних 614.