В Україні від COVID-19 померли 62 тисячі громадян: це населення Борисполя або Коломиї

$41.280.10
45.550.52
ukru
Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
Ексклюзив
06:34 • 22170 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 90291 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 136261 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 120551 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 128012 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 92393 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 78944 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 175062 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 87945 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Ексклюзив
9 квітня, 07:20 • 270916 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

5.2м/с
88%
Популярнi новини

iPhone подорожчають до 3500 доларів, якщо їх почнуть виробляти в США - CNN

9 квітня, 22:31 • 48227 перегляди

армія рф має успіхи на Донбасі: що відомо

9 квітня, 23:39 • 46702 перегляди

Цими вихідними у небі можна буде побачити унікальне явище - мікромісяць

10 квітня, 02:11 • 54559 перегляди

У ВМС ЗСУ повідомили про ситуацію з ворожими кораблями в Чорному морі

04:20 • 19025 перегляди

Призов Насірова до ЗСУ: наказ скасовано, розпочато розслідування

05:19 • 35592 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 140573 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 175062 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 270916 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 439765 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 426904 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Олексій Гончаренко

Віталій Кличко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

08:29 • 160 перегляди

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 30259 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 35906 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 36454 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 37556 перегляди
Актуальне

Шахед-136

TikTok

T-72

Леопард 2

MIM-104 Patriot

В Україні від COVID-19 померли 62 тисячі громадян: це населення Борисполя або Коломиї

Київ • УНН

 • 20086 перегляди

КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Україна внаслідок COVID-19 втратила надзвичайну кількість громадян, співмірну з населенням таких міст як Бориспіль, Первомайськ та Коломия. Про це заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час години запитань до уряду, передає кореспондент УНН.

В Україні від COVID-19 померли 62 тисячі громадян: це населення Борисполя або Коломиї

Деталі

Так, глава МОЗ зазначив, що у світі запобігти поширенню коронавірусної хвороби не вдалось. SARS-CoV-2 не тільки живе в людській популяції на всіх континентах, він ще і підлаштовується до умов перебування за допомогою мутацій, яких вже зафіксовано 13 тисяч, сказав він.

Зі слів Ляшка, ці мутації бувають дуже агресивними, як штам “Дельта”, який “лютує зараз в Україні”.

Цитата

“Нажаль і Україна хоча і останньою, але зайшла у цю чергову осінньо-зимову хвилю зростання захворюваності на ковід. Цього разу крива захворюваності стрімко зростає, кожні 2-3 тижні кількість випадків ковід подвоюються, кількість дзвінків на 103 вже встановила історичний рекорд, і він не буде останнім, так само як встановила історичний максимум кількість виїздів бригад швидкої і кількість госпіталізацій. Україна у зв’язку з COVID-19 втратила 62 тисячі наших громадян. Це населення таких міст як Бориспіль, Первомайск, Коломия”, — заявив міністр.

Додамо

За даними МОЗ, в Україні зафіксовано вже 2,72 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 21 жовтня, — понад 23,7 тисячі, новий антирекорд з початку пандемії, другий день поспіль. Госпіталізовано за добу при цьому 5,1 тисячі осіб, зростання проти показника попереднього дня. Летальних випадків за добу — рекордних 614.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоCOVID-19
Brent
$63.84
Bitcoin
$81,582.90
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$33.67
Золото
$3,124.66
Ethereum
$1,595.68