В Украине от COVID-19 умерли 62 тысячи граждан: это население Борисполя или Коломыи
Киев • УНН
КИЕВ. 22 октября. УНН. Украина в результате COVID-19 потеряла чрезвычайное количество граждан, соизмеримую с населения таких городов как Борисполь, Первомайск и Коломыя. Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время часа вопросов к правительству, передает корреспондент УНН.
Детали
Так, глава Минздрава отметил, что в мире предотвратить распространение коронавирусной болезни не удалось. SARS-CoV-2 не только живет в человеческой популяции на всех континентах, он еще и подстраивается к условиям пребывания с помощью мутаций, которых уже зафиксировано 13 тысяч, сказал он.
По словам Ляшко, эти мутации бывают очень агрессивными, как штамм “Дельта”, который “свирепствует сейчас в Украине”.
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“К сожалению и Украина хотя и последней, но зашла в эту очередную осенне-зимнюю волну роста заболеваемости ковид. На этот раз кривая заболеваемости стремительно растет, каждые 2-3 недели количество случаев ковид удваиваются, количество звонков на 103 уже установило исторический рекорд, и он не будет последним, так же как установила исторический максимум количества выездов бригад скорой и количества госпитализаций. Украина в связи с COVID-19 потеряла 62 тысячи наших граждан. Это население таких городов как Борисполь, Первомайск, Коломыя”, — заявил министр.
Добавим
По данным Минздрава, в Украине зафиксировано уже 2,72 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 21 октября, — более 23,7 тысячи, новый антирекорд с начала пандемии, второй день подряд. Госпитализировано за сутки при этом 5,1 тысячи человек, рост по сравнению с показателем предыдущего дня. Летальных случаев за сутки — рекордных 614.