В Україні в цьому році планують вакцинувати від COVID-19 більш як половину дорослих осіб – Шмигаль

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"В цьому році очікуємо, що більше половини всіх дорослих в Україні отримають щеплення (від COVID-19 –ред.). У свою чергу урядом законтрактовано достатню кількість безпечних та надійних вакцин для досягнення поставленого плану", - сказав Шмигаль.

Доповнення

Раніше повідомлялося, що Міністерство охорони здоров'я планує до кінця року вакцинувати 70% дорослого населення.

Міністр Степанов розповів, що перші партії з 10 млн доз вакцини Pfizer очікуються вже в найближчі місяці. А перша партія вакцини Pfizer на 117 тисяч доз за програмою COVAX надійде до України зранку в п’ятницю, 16 квітня.

До того ж раніше він повідомляв, що Україна очікує постачання ще 22 мільйонів доз різних вакцин: законтрактовано 14 млн доз, ще 8 млн буде отримано в рамках програми COVAX. При цьому, за його словами, в Україні переважна більшість дорослого населення буде вакцинована протягом 2021 року. Таким чином в цілому на цей момент Україна повинна отримати 32 млн доз вакцин.