В Україні утримується найвищий рівень пожежної небезпеки
Київ • УНН
КИЇВ. 15 вересня. УНН. Найвищий рівень пожежної небезпеки очікується по Україні до 16 вересня включно. Про це УНН повідомили у пресслужбі ДСНС.
"За даними Укргідрометцентру, 15-16 вересня в Україні, крім Карпат, утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки. У Києві та Київській області 15-16 вересня утримається надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека", - повідомили у відомстві.
Додамо, як наголошують рятувальники, через високий рівень пожежонебезпеки значно збільшується і ризик виникнення численних пожеж у природних екосистемах та на відкритих територіях.
Нагадаємо, в Україні очікується поступове зниження температури.