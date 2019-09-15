В Украине продолжается высокий уровень пожарной опасности
Киев • УНН
КИЕВ. 15 сентября. УНН. Самый высокий уровень пожарной опасности ожидается по Украине до 16 сентября включительно. Об этом сообщили УНН в пресс служба ГСЧС.
"По данным Укргидрометцентра, 15-16 сентября в Украине, кроме Карпат, сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности. В Киеве и Киевской области 15-16 сентября сохранится чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность", - сообщили в ведомстве.
Добавим, как отмечают спасатели, из-за высокого уровня пожароопасности значительно увеличивается и риск возникновения многочисленных пожаров в природных экосистемах и на открытых территориях.
Напомним, в Украине ожидается постепенное понижение температуры.