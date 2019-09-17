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В Україні утримається надзвичайна пожежонебезпека

В Україні утримається надзвичайна пожежонебезпека

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 вересня. УНН. В Україні до 20 вересня включно утримається надзвичайна пожежна небезпека. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані ДСНС України.

"За даними Укргідрометцентру, 17-20 вересня в Україні утримається надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека", - вказали у відомстві.

У Києві та Київській області 17-20 вересня, як повідомляється, також утримається надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека.

Додамо, як наголошують рятувальники, через високий рівень пожежонебезпеки значно збільшується і ризик виникнення численних пожеж у природних екосистемах та на відкритих територіях.

Нагадаємо, 17 вересня в Україні температура повітря вдень сягатиме 25 градусів тепла.

Українські Національні Новини

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