В Україні утримається надзвичайна пожежонебезпека
Київ • УНН
КИЇВ. 17 вересня. УНН. В Україні до 20 вересня включно утримається надзвичайна пожежна небезпека. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані ДСНС України.
"За даними Укргідрометцентру, 17-20 вересня в Україні утримається надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека", - вказали у відомстві.
У Києві та Київській області 17-20 вересня, як повідомляється, також утримається надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека.
Додамо, як наголошують рятувальники, через високий рівень пожежонебезпеки значно збільшується і ризик виникнення численних пожеж у природних екосистемах та на відкритих територіях.
Нагадаємо, 17 вересня в Україні температура повітря вдень сягатиме 25 градусів тепла.