В Украине сохранится чрезвычайная пожароопасность
Киев • УНН
КИЕВ. 17 сентября. УНН. В Украине до 20 сентября включительно сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные ГСЧС Украины.
"По данным Укргидрометцентра, 17-20 сентября в Украине сохранится чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность", - указали в ведомстве.
В Киеве и Киевской области 17-20 сентября, как сообщается, также сохранится чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.
Добавим, как отмечают спасатели, из-за высокого уровня пожароопасности значительно увеличивается и риск возникновения многочисленных пожаров в природных экосистемах и на открытых территориях.
Напомним, 17 сентября в Украине температура воздуха днем достигнет 25 градусов тепла.