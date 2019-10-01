В Україні у жовтні стартує осінній призов
Київ • УНН
КИЇВ. 1 жовтня. УНН. Черговий призов громадян України на строкову військову службу до Збройних сил України та інших військових формувань буде проводитись у жовтні-грудні 2019 року. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Міноборони.
Відповідно до проекту розпорядження Кабінету міністрів України "Про затвердження чисельності громадян України, що підлягають призову на строкову військову службу, обсягу видатків для проведення призову в жовтні-грудні 2019 року", восени 2019 року сплановано призвати на строкову військову службу 15 200 юнаків, з них:
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- до Збройних Сил України - 9 000 осіб;
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- до Національної гвардії України - 4 400 осіб;
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- до Державної спеціальної служби транспорту - 800 осіб;
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- до Державної прикордонної служби - 1 000 осіб.
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Нагадаємо, під час осіннього призову планують залучити до служби у Києві 634 людини.