В Украине в октябре стартует осенний призыв

Согласно проекту распоряжения Кабинета министров Украины "Об утверждении численности граждан Украины, подлежащих призыву на срочную военную службу, объема расходов для проведения призыва в октябре-декабре 2019 года", осенью 2019 года спланировано призвать на срочную военную службу 15 200 юношей, из них:



в Вооруженные Силы Украины - 9000 человек;



в Национальную гвардию Украины - 4400 человек;



в Государственную специальную службу транспорта - 800 человек;



в Государственную пограничную службу - 1000 человек.



Напомним, во время осеннего призыва планируется привлечь к службе в Киеве 634 человека.