В Украине в октябре стартует осенний призыв
Киев • УНН
КИЕВ. 1 октября. УНН. Очередной призыв граждан Украины на срочную военную службу в Вооруженные силы Украины и другие военные формирования будет проводиться в октябре-декабре 2019 года. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
Согласно проекту распоряжения Кабинета министров Украины "Об утверждении численности граждан Украины, подлежащих призыву на срочную военную службу, объема расходов для проведения призыва в октябре-декабре 2019 года", осенью 2019 года спланировано призвать на срочную военную службу 15 200 юношей, из них:
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- в Вооруженные Силы Украины - 9000 человек;
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- в Национальную гвардию Украины - 4400 человек;
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- в Государственную специальную службу транспорта - 800 человек;
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- в Государственную пограничную службу - 1000 человек.
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Напомним, во время осеннего призыва планируется привлечь к службе в Киеве 634 человека.