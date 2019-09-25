Майже сорок тисяч киян отримали повістки про призов на військову службу
Київ • УНН
КИЇВ. 25 вересня. УНН. Із 37 тисяч призовників під час осіннього призову планують залучити до служби 634 людини. Про це повідомили в відділі комунікації КМДА, передає УНН.
“1 жовтня розпочинається черговий призов на строкову військову службу громадян від 20 до 27 років. План залучення для Києва складає 634 особи, із яких буде залучено до Збройних сил України 407 осіб, до Національної гвардії — 160, Державної прикордонної служби — 39, Державної спеціальної служби транспорту — 28. Відповідні повістки було вручено 37 629 особам із них, які мають з’явитись у військовий комісаріат, пройти медичну комісію і, згідно із результатами огляду та відбору, пройти до відповідних навчальних центрів”, — сказав військовий комісар Київського міського військового комісаріату, полковник Сергій Клявлін.
За даними КМДА, станом на сьогодні призову на строкову службу в Києві підлягає 53 133 особи. При цьому, явка на призовні пункти традиційно лишається низькою. Військовий комісар сказав, що багато киян ухиляються від цього різними способами, не зважаючи на пільги для військовослужбовців.
Нагадаємо, що цієї осені в армію планують призвати понад 15 тис. юнаків.