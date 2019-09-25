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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 52855 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 110329 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 102201 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 109336 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 119249 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

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5 марта, 17:33 • 148048 просмотра

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5 марта, 16:07 • 148474 просмотра

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Почти сорок тысяч киевлян получили повестки о призыве на военную службу

Почти сорок тысяч киевлян получили повестки о призыве на военную службу

Киев  •  УНН

 • 15104 просмотра

КИЕВ. 25 сентября. УНН. Из 37 тысяч призывников во время осеннего призыва планируется привлечь на службу 634 человека. Об этом сообщили в отделе коммуникации КГГА, передает УНН.

“1 октября начинается очередной призыв на срочную военную службу граждан от 20 до 27 лет. План привлечения для Киева составляет 634 человека, из которых будут привлечены в Вооруженные силы Украины 407 человек, в Национальную гвардию — 160, Государственную пограничную службу — 39, Государственную специальную службу транспорта — 28. Соответствующие повестки были вручены 37 629 лицам из них, которые должны появиться в военный комиссариат, пройти медицинскую комиссию и, согласно результатам осмотра и отбора, пройти в соответствующие учебные центры”, — сказал военный комиссар Киевского городского военного комиссариата полковник Сергей Клявлин.

По данным КГГА, по состоянию на сегодня призыву на срочную службу в Киеве подлежит 53 133 человека. При этом, явка на призывные пункты традиционно остается низкой. Военный комиссар сказал, что многие киевляне уклоняются от этого различными способами, несмотря на льготы для военнослужащих.

Напомним, что этой осенью в армию планируют призвать более 15 тыс. юношей.

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