В Україні цього року зареєстровано понад 200 шлюбів в установах виконання покарань
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Від початку року в Україні в установах виконання покарань було зареєстровано понад 200 шлюбів. Про це кореспонденту УНН повідомили у Міністерстві юстиції України у відповідь на запит.
Так, з початку 2019 року в установах виконання покарань було зареєстровано 218 шлюбів засуджених. Додамо, що у 2018 році було зареєстровано 484 шлюби засуджених у вищезазначених установах.
Раніше УНН повідомляв, в Україні, починаючи з 2007 року, помітно зменшується кількість державних реєстрацій шлюбу. У 2018 році відбулося майже на 190 тис. шлюбів менше, ніж у 2007 році.