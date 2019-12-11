В Украине в этом году зарегистрировано более 200 браков в учреждениях исполнения наказаний

Так, с начала 2019 года в учреждениях исполнения наказаний было зарегистрировано 218 браков осужденных. Добавим, что в 2018 году было зарегистрировано 484 брака осужденных в вышеупомянутых учреждениях.

Ранее УНН сообщал, в Украине, начиная с 2007 года, заметно уменьшается количество государственных регистраций брака. В 2018 году произошло почти на 190 тыс. браков меньше, чем в 2007 году.