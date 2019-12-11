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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 918 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 103180 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 73961 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
14:10 • 103257 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 116024 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 146426 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 147301 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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В Украине в этом году зарегистрировано более 200 браков в учреждениях исполнения наказаний

В Украине в этом году зарегистрировано более 200 браков в учреждениях исполнения наказаний

Киев  •  УНН

 • 11340 просмотра

КИЕВ. 11 декабря. УНН. С начала года в Украине в учреждениях исполнения наказаний было зарегистрировано более 200 браков. Об этом корреспонденту сообщили УНН в Министерстве юстиции Украины в ответ на запрос.

Так, с начала 2019 года в учреждениях исполнения наказаний было зарегистрировано 218 браков осужденных. Добавим, что в 2018 году было зарегистрировано 484 брака осужденных в вышеупомянутых учреждениях.

Ранее УНН сообщал, в Украине, начиная с 2007 года, заметно уменьшается количество государственных регистраций брака. В 2018 году произошло почти на 190 тыс. браков меньше, чем в 2007 году.

Украинские Национальные Новости

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