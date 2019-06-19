В Україні цього року вже близько 200 злочинів, пов'язаних з сутенерством

КИЇВ. 19 червня. УНН. В Україні за п’ять місяців 2019 року було виявлено близько 200 злочинів, пов’язаних з сутенерством або втягненням особи в заняття проституцією. Про це у відповідь на інформаційний запит УНН повідомили у Департаменті боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, Національної поліції України.