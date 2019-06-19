В Україні цього року вже близько 200 злочинів, пов'язаних з сутенерством
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. В Україні за п’ять місяців 2019 року було виявлено близько 200 злочинів, пов’язаних з сутенерством або втягненням особи в заняття проституцією. Про це у відповідь на інформаційний запит УНН повідомили у Департаменті боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, Національної поліції України.
За 5 місяців поточного року в Україні було виявлено 196 злочинів за ст. 303 Кримінального кодексу України – сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією.
Також було виявлено 129 злочинів за ст. 302 Кримінального кодексу України – створення або утримання місць розпусти і звідництво на території України, з яких 33 злочини, пов’язані із сутенерством, або втягнення особи в заняття проституцією та 19 злочинів за створення або утримання місць розпусти і звідництво на території Києва.
Окрім того, зазначається, що статистика щодо кількості виявлених борделів Національною поліцією України не ведеться.
Нагадаємо, на території Полтавської області правоохоронці затримали групу осіб, які займалися сутенерством.