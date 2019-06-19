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В Украине в этом году уже около 200 преступлений, связанных с сутенерством

Киев • УНН

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КИЕВ. 19 июня. УНН. В Украине за пять месяцев 2019 года было обнаружено около 200 преступлений, связанных с сутенерством или вовлечением в занятие проституцией. Об этом в ответ на информационный запрос сообщили УНН в Департаменте по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, Национальной полиции Украины.

В Украине в этом году уже около 200 преступлений, связанных с сутенерством

За 5 месяцев текущего года в Украине было выявлено 196 преступлений по ст. 303 Уголовного кодекса Украины - сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией.

Также было выявлено 129 преступлений по ст. 302 Уголовного кодекса Украины - создание или содержание мест разврата и сводничество на территории Украины, из которых 33 преступления, связанные с сутенерством, или вовлечение лица в занятие проституцией и 19 преступлений за создание или содержание мест разврата и сводничество на территории Киева.

Кроме того, отмечается, что статистика по количеству выявленных борделей Национальной полицией Украине не ведется.

Напомним, на территории Полтавской области правоохранители задержали группу лиц, которые занимались сутенерством.

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