В Украине в этом году уже около 200 преступлений, связанных с сутенерством
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. В Украине за пять месяцев 2019 года было обнаружено около 200 преступлений, связанных с сутенерством или вовлечением в занятие проституцией. Об этом в ответ на информационный запрос сообщили УНН в Департаменте по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, Национальной полиции Украины.
За 5 месяцев текущего года в Украине было выявлено 196 преступлений по ст. 303 Уголовного кодекса Украины - сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией.
Также было выявлено 129 преступлений по ст. 302 Уголовного кодекса Украины - создание или содержание мест разврата и сводничество на территории Украины, из которых 33 преступления, связанные с сутенерством, или вовлечение лица в занятие проституцией и 19 преступлений за создание или содержание мест разврата и сводничество на территории Киева.
Кроме того, отмечается, что статистика по количеству выявленных борделей Национальной полицией Украине не ведется.
Напомним, на территории Полтавской области правоохранители задержали группу лиц, которые занимались сутенерством.